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Ученые нашли уникальные микробы в котловине вулкана Узон на Камчатке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ученые Института цитологии и генетики проанализировали полные геномы микроорганизмов из кальдеры вулкана Узон (Камчатка), сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Кальдера (с испанского – чаша, котел) вулкана Узон представляет собой чашеобразную котловину размером 9х12 км. Узон –разрушенный потухший вулкан, расположенный на территории Кроноцкого заповедника к югу от Кроноцкого озера на полуострове Камчатка.

"В ходе этого исследования ученые нашли много новых микробов. В том числе те, которые являются хорошими продуцентами молочной кислоты. Некоторые из найденных микроорганизмов можно использовать в качестве продуцентов исходников для химической промышленности", - говорится в сообщении.

Также ученые нашли структуру, которая может производить ферменты для синтетических моющих средств.

"Сейчас разговор идет о том, чтобы сделать ферменты для синтетических моющих средств, которые могли бы функционировать в условиях реальной стирки белья. Такая структура была нами найдена. Мы получили сведения о ее устойчивости, а затем мы перешли к созданию продуцентов, которые способны такие ферменты производить", - отмечает завлабораторией биотехнологии ИЦиГ Сергей Пельтек.

Также исследователи ищут новые штаммы дрожжей, перспективные для биотехнологических применений. Кроме того, они готовят к выходу в свет интернет-ресурс для идентификации микробов по масс-спектрометрическому анализу.

Камчатка Кроноцкий заповедник Узон

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