Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2 км

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке утром в пятницу выбросил столб пепла на высоту до 2 км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 116 километров от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На его пути населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет, отмечает пресс-служба. Для Карымского вулкана установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.