Минобороны сообщило, что Су-24 разбился перед ремонтом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью при перелете на ремонт, оба летчика "по докладу с места" катапультировались, их ищут, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Ранее о катастрофе сообщил источник "Интерфакса".

По словам военных, самолет был без боекомплекта и летел на плановый ремонт. Он упал в лесистой местности в 95 км к западу от Перми. По предварительным данным, в результате катастрофы на земле разрушений нет.

За пилотами отправился вертолет поисково-спасательной службы.

Источник "Интерфакса" ранее назвал отказ техники предположительной причиной крушения. Он также уточнял, что в Су-24 находились "не пермские" пилоты, которые прилетели в регион на учения.

Су-24 (по кодификации НАТО Fencer - "Фехтовальщик") - фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого (компания "Сухой", входит в ОАК). Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Его приняли на вооружение в 1975 году, всего выпущено около 1400 таких самолетов. В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил России находится глубоко модернизированная версия фронтового бомбардировщика - Су-24М2. Экипаж бомбардировщика - два человека.