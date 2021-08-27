Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спасатели нашли двух пилотов бомбардировщика Су-24, который упал в Верещагинском городском округе Пермского края, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Оба пилота обнаружены спасателями. Они госпитализированы в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

Позднее в Центральном военном округе (ЦВО) подтвердили информацию об обнаружении экипажа бомбардировщика. Как заявили в пресс-службе ЦВО, летчики катапультировались с потерпевшего аварию в 95 км к западу от Перми самолета.

"В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает", - сказала в пресс-службе.

"Эвакуацию Летчиков осуществляют спасатели Пермской региональной спасательной базы - филиала ФКУ "Уральский авиационный поисково-спасательный центр", подведомственный Росавиации

О крушении Су-24 стало известно ранее в пятницу.

По данным Центрального военного округа, самолет летел без боекомплекта к месту проведения планового ремонта. Он упал в лесистой местности. На земле разрушений нет.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - "Фехтовальщик") - фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого (компания "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Принят на вооружение в 1975 году, всего выпущено около 1400 таких самолетов. В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находится глубоко модернизированная версия фронтового бомбардировщика - Су-24М2. Экипаж - два человека.