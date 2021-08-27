Источник узнал о крушении бомбардировщика под Пермью

Оба пилота катапультировались

Архивное фото Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24, рассказал информированный источник "Интерфакса".

"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили", - сказал он.



Предыдущая катастрофа катастрофа военного самолета во время тренировочного полета произошла 18 августа под Астраханью. Там у полигона Ашулук разбился истребитель Миг-29. Предварительной версией крушения был назван отказ техники.

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