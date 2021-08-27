Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Источник узнал о крушении бомбардировщика под Пермью

Оба пилота катапультировались

Источник узнал о крушении бомбардировщика под Пермью
Архивное фото
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24, рассказал информированный источник "Интерфакса".

"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили", - сказал он.

Предыдущая катастрофа катастрофа военного самолета во время тренировочного полета произошла 18 августа под Астраханью. Там у полигона Ашулук разбился истребитель Миг-29. Предварительной версией крушения был назван отказ техники.

Новость дополняется

Пермь Минобороны Су-24

Новости по теме

Новости

Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Росавиация предложит оперштабу разрешить чартерные рейсы в Египет

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');