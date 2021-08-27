Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Власти Оренбургской области заверили, что пожар не угрожает ГПЗ "Газпрома"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Степной пожар в окрестностях Оренбурга не угрожает газоперерабатывающему заводу "Газпрома", сообщили "Интерфаксу" в Министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

"Заводу огонь не угрожает. В зоне тушения есть открытая площадка, где находится сера, от нее высокая степень задымления. Работает пожарный поезд. На место выехала экологическая лаборатория", - сказал собеседник агентства.

Так же считают в региональном управлении МЧС. Там добавили, что эвакуировать людей не потребуется.

"В близлежащих населенных пунктах, а также на участке трассы проводится оповещение граждан с призывом соблюдать осторожность", отметили спасатели.

Горящую траву продолжают тушить на участке, где также на открытой площадке в районе железнодорожных путей горит сера. Туда подгонят пожарный поезд.

Оренбургский ГПЗ "Газпром переработки" находится в поселке Каргала в 26 км от Оренбурга вблизи трассы М-5.

"Угрозы нет. Степь горит", - сказали ранее "Интерфаксу" в "Газпром переработке".

Ранее источник в администрации Оренбургского района сказал "Интерфаксу", что трава горела в 800 метрах от завода и огонь подбирался к предприятию. По его словам, пожар угрожал трем газовым установкам и производственному оборудованию завода.

В МЧС ранее сообщили, что пожар пришлось тушить на шести участках вдоль железной дороги и трассы Оренбург-Самара, в районе 26 км трассы М-5 "Урал". Пожар тушили 115 человек и 42 единицы техники.

Оренбургский газоперерабатывающий завод, входящий в "Газпром переработка", - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы "Газпром", работающих в Оренбургской области.

Оренбургская область Оренбург МЧС Газпром Газпром переработка

Новости

Доллар подешевел на 63 копейки

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

С соратников Навального взыскали 550 тысяч рублей за работу полиции в выходной

Социологи отметили рост рейтингов Путина после его выступления на съезде ЕР

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Минобороны сообщило, что Су-24 разбился перед ремонтом

Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');