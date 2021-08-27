Власти Оренбургской области заверили, что пожар не угрожает ГПЗ "Газпрома"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Степной пожар в окрестностях Оренбурга не угрожает газоперерабатывающему заводу "Газпрома", сообщили "Интерфаксу" в Министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

"Заводу огонь не угрожает. В зоне тушения есть открытая площадка, где находится сера, от нее высокая степень задымления. Работает пожарный поезд. На место выехала экологическая лаборатория", - сказал собеседник агентства.

Так же считают в региональном управлении МЧС. Там добавили, что эвакуировать людей не потребуется.

"В близлежащих населенных пунктах, а также на участке трассы проводится оповещение граждан с призывом соблюдать осторожность", отметили спасатели.

Горящую траву продолжают тушить на участке, где также на открытой площадке в районе железнодорожных путей горит сера. Туда подгонят пожарный поезд.

Оренбургский ГПЗ "Газпром переработки" находится в поселке Каргала в 26 км от Оренбурга вблизи трассы М-5.

"Угрозы нет. Степь горит", - сказали ранее "Интерфаксу" в "Газпром переработке".

Ранее источник в администрации Оренбургского района сказал "Интерфаксу", что трава горела в 800 метрах от завода и огонь подбирался к предприятию. По его словам, пожар угрожал трем газовым установкам и производственному оборудованию завода.

В МЧС ранее сообщили, что пожар пришлось тушить на шести участках вдоль железной дороги и трассы Оренбург-Самара, в районе 26 км трассы М-5 "Урал". Пожар тушили 115 человек и 42 единицы техники.

Оренбургский газоперерабатывающий завод, входящий в "Газпром переработка", - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы "Газпром", работающих в Оренбургской области.