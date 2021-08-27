Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Оренбургском районе, вдоль железной дороги и трассы Оренбург-Самара, в районе 26 км трассы М-5 "Урал", загорелась сухая трава, сообщили в областном управлении МЧС. Оренбургский ГПЗ "Газпрома" находится в поселке Каргала в 26 км от Оренбурга вблизи трассы М-5.

В пресс-службе добавили, что поступила информация о возгорании серы на открытой площадке возле железнодорожных путей.

Местные телеграм-каналы передают, что трава горит в нескольких местах в поле в "районе Газзавода".

"На 26 км трассы Оренбург-Самара в 800 метрах от завода "Газпром переработки" начался пожар сухой травы. Огонь охватил лесополосу и подбирается к заводу", - сказал "Интерфаксу" источник в администрации Оренбургского района. По его словам, пожар угрожает трем газовым установкам и производственному оборудованию завода.

"Угрозы нет. Степь горит", - сказали "Интерфаксу" в "Газпром переработке".

"Возгорание сухой травы началось вдоль ж/д путей и трассы Оренбург-Самара, в районе 26 км трассы М-5 "Урал". Борьба с огнем ведется на шести боевых участках. Населенным пунктам пожар не угрожает", - сообщили в ГУ МЧС.

Площадь возгорания уточняется. Пожар тушат 115 человек и 42 единицы техники, на место направлен пожарный поезд РЖД. Для разведки с воздуха задействован беспилотник. Тушение осложняет сухая, жаркая, ветреная погода и отсутствие источников воды поблизости, добавили в МЧС.

Контролем за состоянием воздуха занялась мобильная лаборатория экологической службы Оренбургской области.

Оренбургский газоперерабатывающий завод - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы "Газпром", работающих в Оренбургской области.

25 августа на территории завода на установке стабилизации углеводородного конденсата случилось возгорание и пострадали три сотрудника компании-подрядчика.