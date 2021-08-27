МЧС сообщило, что потушена часть очагов пожара рядом с оренбургским ГПЗ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС потушили три очага природного пожара в степи у 26 км трассы Оренбург-Самара, сообщила пресс-служба управления МЧС по Оренбургской области. Ранее в МЧС сообщали, что там шесть очагов пожара. Неподалеку находится завод "Газпром переработки".

"Продолжаются активные работы по тушению на двух боевых участках, где в том числе горит сера на открытой площадке в районе железнодорожных путей. На данный боевой участок передислоцирован пожарный поезд", - говорится в пресс-релизе.

Пожар тушат 190 человек и 60 единиц техники, в том числе 112 сотрудников МЧС. Ранее сообщалось, что в тушении участвуют 115 человек и 42 единицы техники

В близлежащих населенных пунктах, а также на участке трассы М5 людей оповещают о пожаре и призывают быть осторожными. Им рекомендуют не выходить на улицу, закрыться в домах, закрыть окна, заклеить вентиляционные отверстия и уплотнить щели, подготовить средства защиты органов дыхания.

На месте развернут межведомственный оперативный штаб под руководством первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина.

Пресс-служба ГУ МЧС подчеркивает, что на данный момент угрозы объектам газоперерабатывающей промышленности нет. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется.

Ранее источник в администрации Оренбургского района сказал "Интерфаксу", что трава горела в 800 метрах от завода и огонь подбирался к предприятию. По его словам, пожар угрожал трем газовым установкам и производственному оборудованию завода.

Затем в "Газпром переработке" и в Министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области заявили, что угрозы ГПЗ нет.

Оренбургский ГПЗ расположен в поселке Каргала в 26 км от Оренбурга вблизи трассы М5.

Оренбургский газоперерабатывающий завод - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы "Газпром", работающих в Оренбургской области.