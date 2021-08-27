Росстат сообщил о росте убыли населения в России на 62% за 7 месяцев

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-июле 2021 года выросла на 62% в годовом измерении, составив 512,5 тысячи человек (против 316,3 тысячи годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся за эти семь месяцев снизилось на 1,1% - до 802 827 детей с 811 650 детей в январе-июле 2020 года.

Число умерших в январе-июле 2021 года увеличилось на 16,6% - до 1 315 309 человек с 1 128 018 человек в январе-июле 2020 года.

В июле 2021 года родилось 124 715 детей, что на 4,6% меньше, чем в июле 2020 года, но на 0,7% больше, чем в июне 2021 года (в июле на день больше).

Умерло в июле 2021 года 215 265 человек, что на 18,6% больше, чем годом ранее, и на 15,9% больше, чем в июне.

Естественная убыль населения в июле 2021 года составила 90 550 человек - рост на 78% к июлю 2020 года и рост на 46,4% к июню 2021 года.

По данным Росстата, в 2020 году естественная убыль населения в стране в 2020 году выросла более чем в 2 раза - до 688,7 тысячи человек с 316,2 тысячи человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тысячи человек.

Население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,17 млн.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения России выросла до 146,3 млн человек.