В Москве с начала пандемии умерли больше 35 тысяч заболевших COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - С начала пандемии в Москве умерли 35 035 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, следует из данных регионального штаба по борьбе с COVID-19.

На утро 9 декабря суточный прирост заболеваемости составил 2 948 новых случаев заражения, днем ранее показатель составлял 3004.

За сутки в городе умерли 92 заразившихся. Смертность от COVID-19 достигла показателей конца июля.

Всего с начала пандемии в столице выявили, по данным штаба, 1 974 899 случаев заражения коронавирусом. Последний всплеск заболеваемости в регионе пришелся на конец октября. В начале декабря городские власти и Роспотребнадзор отмечали, что эпидемическая ситуация в Москве стабилизируется.