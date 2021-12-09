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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве с начала пандемии умерли больше 35 тысяч заболевших COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - С начала пандемии в Москве умерли 35 035 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, следует из данных регионального штаба по борьбе с COVID-19.

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На утро 9 декабря суточный прирост заболеваемости составил 2 948 новых случаев заражения, днем ранее показатель составлял 3004.

За сутки в городе умерли 92 заразившихся. Смертность от COVID-19 достигла показателей конца июля.

Всего с начала пандемии в столице выявили, по данным штаба, 1 974 899 случаев заражения коронавирусом. Последний всплеск заболеваемости в регионе пришелся на конец октября. В начале декабря городские власти и Роспотребнадзор отмечали, что эпидемическая ситуация в Москве стабилизируется.

Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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