Росстат сообщил, что в июле в России умер 50 421 пациент с COVID-19

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России в июле умер 50 421 человек с коронавирусной инфекцией, это в 1,8 раза больше, чем в июне (27 443 летальных исхода), сообщил Росстат.

По его данным, коронавирус считается основной причиной смерти в 44 128 июльских случаях, причем, из них в 38 922 COVID-19 уже точно определен главной причиной, а еще для 5 206 случаев нужно провести дополнительные медицинские исследования.

В качестве сопутствующего заболевания коронавирусная инфекция была диагностирована у 6293 умерших. Из них у 1 449 умерших COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших летальный исход, а еще в 4 844 случаях никаким образом не повлиял на исход.

В начале августа Росстат сообщал о смерти 27 108 человек с COVID-19 в июне, сейчас эти данные уточнены до 27 443.

По уточненным данным ведомства, в июне коронавирус стал основной причиной смерти в 23 780 случаях, из которых в 3 328 случаях нужно дополнительное медицинское исследование. Сопутствующим заболеванием COVID-19 был в 3 663 случаях смерти, из которых в 2 776 случаях коронавирус никак не повлиял на летальный исход.

В мае умерли 18 996 человек с коронавирусной инфекцией, в апреле - 20 650, в марте - 24 047 человек.

Всего в июле в России умерли 215 265 человек, что почти на 29 610 человек больше, чем месяцем ранее, когда скончались 185 655 россиян.