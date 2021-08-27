Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Росстат сообщил, что в июле в России умер 50 421 пациент с COVID-19

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России в июле умер 50 421 человек с коронавирусной инфекцией, это в 1,8 раза больше, чем в июне (27 443 летальных исхода), сообщил Росстат.

По его данным, коронавирус считается основной причиной смерти в 44 128 июльских случаях, причем, из них в 38 922 COVID-19 уже точно определен главной причиной, а еще для 5 206 случаев нужно провести дополнительные медицинские исследования.

В качестве сопутствующего заболевания коронавирусная инфекция была диагностирована у 6293 умерших. Из них у 1 449 умерших COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших летальный исход, а еще в 4 844 случаях никаким образом не повлиял на исход.

В начале августа Росстат сообщал о смерти 27 108 человек с COVID-19 в июне, сейчас эти данные уточнены до 27 443.

По уточненным данным ведомства, в июне коронавирус стал основной причиной смерти в 23 780 случаях, из которых в 3 328 случаях нужно дополнительное медицинское исследование. Сопутствующим заболеванием COVID-19 был в 3 663 случаях смерти, из которых в 2 776 случаях коронавирус никак не повлиял на летальный исход.

В мае умерли 18 996 человек с коронавирусной инфекцией, в апреле - 20 650, в марте - 24 047 человек.

Всего в июле в России умерли 215 265 человек, что почти на 29 610 человек больше, чем месяцем ранее, когда скончались 185 655 россиян.

Хроника 09 января 2020 года – 27 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Росстат коронавирус

Новости по теме

Новости

Росстат сообщил о росте убыли населения в России на 62% за 7 месяцев

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о спаде смертности от COVID-19 в Москве и Петербурге

Что произошло за день: пятница, 27 августа

Доллар подешевел на 63 копейки

Доллар подешевел на 63 копейки

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

С соратников Навального взыскали 550 тысяч рублей за работу полиции в выходной

Социологи отметили рост рейтингов Путина после его выступления на съезде ЕР

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Минобороны сообщило, что Су-24 разбился перед ремонтом

Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');