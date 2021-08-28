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МЧС сообщило об электротехнической причине пожара в ярославской больнице

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожар в клинической больнице №3 города Ярославля произошел, по предварительным данным, по электротехнической причине, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Предварительная причина пожара - электротехническая", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате происшествия погиб пациент 1947 года рождения.

"В здании находилось 90 человек (с диагнозом COVID-19) и 17 человек персонала. Эвакуировано 76 человек силами персонала. При возникновении пожара, согласно инструкции, персоналом объекта произведено отключение аппаратов ИВЛ", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Ярославской области сообщила, что один человек погиб в результате задымления в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3 города Ярославля.

В региональном управлении МЧС сообщили "Интерфаксу", что площадь возгорания в медучреждении составила 5 квадратных метров, загорелся матрас в палате.

По сообщению пресс-службы облправительства, восемь пациентов из реанимации клинической больницы №3 переведены в больницу имени Семашко. В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Подача электроэнергии и кислорода в больнице №3 не нарушены.

На месте происшествия работают следователи.

Ярославль

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