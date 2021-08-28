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Областные власти сообщили об одном погибшем в ярославской больнице

Там заявили, что причина смерти не связана с пожаром

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате задымления в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3 города Ярославля, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"В 22 часа 9 минут поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на первом этаже. Рассматриваются различные версии случившегося. На данный момент очаг задымления ликвидирован. Эвакуировано семь человек. Погиб один человек, причина смерти не связана с возгоранием", - говорится в сообщении.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар в "ковидной" реанимации ярославской больницы спровоцировал отключение аппаратов ИВЛ, от нехватки кислорода погибли три пациента. В ГУ МЧС по региону сообщили, что из здания больницы эвакуировали несколько десятков человек.

В свою очередь, источник в медучреждении сообщил "Интерфаксу", что причиной пожара мог стать человеческий фактор. "Находившийся на лечении поджог клапан увлажнителя", - сказал он.

Ярославль

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