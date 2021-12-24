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Причиной пожара в астраханской больнице мог стать неисправный светильник

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание в астраханской ковид-больнице вызвала неисправность в системе освещения, сообщил "Интерфаксу" источник в клинике.

По его словам, аппараты ИВЛ уже проверили, выяснилось, что во время пожара они были исправны.

Пожар потушили, площадь возгорания составила 15 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия выехали следователи, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай. По его предварительным данным, при пожаре погибли два человека. Ранее о гибели двух человек - лежачих пациентов - сообщал источник "Интерфакса". В МЧС говорили о пострадавших, не называя их количества.

Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги случился утром 24 декабря.

Астрахань МЧС СКР Андрей Хегай коронавирус

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