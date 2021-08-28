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Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну
Тилль Линдеманн
Фото: Simone Cecchetti/Corbis via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Представители российских правоохранительных органов пришли ночью в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", - сказал источник.

По его словам, музыкант при этом присутствовал.

Источник затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что "проверка проводилась в рамках заявления".

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации.

Ранее Эрмитаж заявил, что Линдеманн нелегально продает серию предметов с цифровыми изображениями (NFT-токены), снятыми в музее. Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 тыс. евро за штуку, а общий тираж достиг десяти.

Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.

Тверская область Rammstein Тилль Линдеманн Завидово

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