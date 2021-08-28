Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов во время ночного визита предупредили солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", - сказал источник.

Об участии Линдеманна в качестве хедлайнера заявляли организаторы фестиваля "Макларин за Родину".

Ранее источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово (Тверская область), где остановился Линдеманн.

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации.