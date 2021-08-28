Дети из-за взрыва газа в Махачкале получили около 50% ожогов тела каждый

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Состояние детей, пострадавших в результате взрыва газа в Махачкале, остается тяжелым, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава региона.

"Мальчик, которому 12 лет, получил 55% ожогов, второй подросток 13-ти лет получил 45% ожогов поверхности тела. Они находятся в реанимации Республиканской клинической больницы", - рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что инициирована проверка. Как отметили в надзорном ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне вечером в Махачкале на улице Новокаякентская в нежилом помещении произошел взрыв газа. Двое подростков, которые проходили мимо, получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Следственные органы по данному факту приступили к доследственной проверке.