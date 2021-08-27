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Двое детей пострадали в результате взрыва газа в Дагестане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в нежилом помещении в городе Махачкале, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану. По данным источника "Интерфакса", в результате происшествия пострадали двое детей.

Сообщение о взрыве в нежилом помещении размером 12 на 5 метров на улице Новокаякентская поступило в МЧС в 20:30. По данным ведомства, личности пострадавших устанавливаются.

В свою очередь информированный источник "Интерфаксу" сообщил, что пострадавшие - дети.

"В результате взрыва газа пострадали двое детей, которые находились рядом с этим местом. Их состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике подтвердили информацию о пострадавших.

"Пострадавшие дети в возрасте 12 и 13 лет, которые проходили мимо здания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, несущие конструкции помещения не разрушены, выбиты два окна и пластиковая дверь.

Дагестан Махачкала

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