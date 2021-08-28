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Пострадавшие при взрыве газа в Дагестане дети попали в реанимацию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Двое детей, пострадавшие при взрыве газа в нежилом помещении в Махачкале, госпитализированы в реанимацию Республиканской клинической больницы (РКБ), сообщили "Интерфаксу" в приемном отделении медучреждения.

"Детей поместили в ожоговое отделение РКБ. Их состояние тяжелое. Оба ребенка находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Там подчеркнули, что врачи оказывают детям всю необходимую помощь.

В пятницу около 20:30 дежурному МЧС поступила информация о том, что на улице Новокаякентская в Махачкале в нежилом помещении размерами 12 на 5 метров произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали двое детей 12 и 13 лет, которые в этот момент проходили мимо здания.

Дагестан Махачкала

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