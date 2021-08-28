В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов во время ночного визита в отель в Завидово к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

"Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности", - сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

В отношении Рейбанда составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

"Материалы направлены в городской суд Конаково, - сказал источник. - Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ".

Как сообщалось ранее в субботу со ссылкой на информированный источник, самому Линдеманну ночью было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.