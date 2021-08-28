Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов во время ночного визита в отель в Завидово к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны.

"Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении границы РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности", - сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

В отношении Рейбанда составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

"Материалы направлены в городской суд Конаково, - сказал источник. - Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ".

Как сообщалось ранее в субботу со ссылкой на информированный источник, самому Линдеманну ночью было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

Анар Рейбанд Rammstein Тилль Линдеманн Тверская область

Новости по теме

Новости

Кравцов опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников

У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице

У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице

Празднование 1 сентября в российских школах пройдет очно

Ярославские власти заявили, что умерший в день пожара в больнице скончался от COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Что случилось этой ночью: суббота, 28 августа

Областные власти сообщили об одном умершем в ярославской больнице

Три пациента погибли при пожаре в "красной зоне" больницы в Ярославле

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');