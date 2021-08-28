Володин пообещал защитить Поклонскую от нападок Украины

Депутат ГД Наталья Поклонская Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России готовы защитить депутата Наталью Поклонскую от претензий со стороны украинского МИДа.

"Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже", - написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Володин раскритиковал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил о "возможности испортить жизнь" Поклонской, если она сохранила гражданство Украины, в связи с планируемым назначением послом РФ в Кабо-Верде.

По словам Володина, заявление Кулебы о Поклонской говорит о том, что Киев "готов применять меры, присущие тоталитарным режимам", по отношению к своим гражданам.

"С такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя. Это антинародный путь диктаторского режима", - сказал Володин.

Накануне сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде.