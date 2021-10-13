Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Об этом говорится в указе, текст которого опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму (прошли в сентябре этого года - ИФ). "Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже", - сказала тогда Поклонская в видеообращении в своих аккаунтах в соцсетях.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России.

Поклонская стала единственным депутатом из парламентского большинства, которая проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он рассматривался в первом чтении в 2018 году. В руководстве фракции "Единой России" тогда заявили о намерении сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины.