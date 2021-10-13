Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде

Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде
Наталья Поклонская
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Об этом говорится в указе, текст которого опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму (прошли в сентябре этого года - ИФ). "Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже", - сказала тогда Поклонская в видеообращении в своих аккаунтах в соцсетях.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России.

Поклонская стала единственным депутатом из парламентского большинства, которая проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он рассматривался в первом чтении в 2018 году. В руководстве фракции "Единой России" тогда заявили о намерении сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины.

Наталья Поклонская Владимир Путин Кабо-Верде

Новости по теме

Новости

Поклонская намерена приступить к работе в Кабо-Верде через неделю-две

Песков заявил, что данные пользователей Госуслуг доступны силовым структурам

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

Источник сообщил о неисправности одного двигателя разбившегося L-410

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил испытания назальной формы "Спутника V"

Патрушев обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела России

Пандемия коронавируса

Северная Осетия и Чукотка ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

Северная Осетия и Чукотка ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий
Пандемия коронавируса

Экспресс-тестирование на COVID-19 запустили в десяти школах Москвы

Пандемия коронавируса

РФ и ЕС проведут консультации по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации

Что случилось этой ночью: среда, 13 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });