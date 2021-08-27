Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение депутата Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде.

"Комитет соберется для обсуждения этого вопроса в ближайшее время", - сообщил "Интерфаксу" первый зампред комитета Дмитрий Новиков в пятницу.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. "Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму", - сказала тогда Поклонская в видеообращении в своих аккаунтах в соцсетях. "Скажу еще, что снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой - какой именно", - уточнила депутат.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России. Поклонская стала единственным депутатом из парламентского большинства, которая проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он рассматривался в первом чтении в 2018 году. В руководстве фракции "Единой России" тогда заявили о намерении сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины.