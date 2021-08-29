В России за сутки выявлено 19,3 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Еще 19 286 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране умерли за сутки 797 человек, накануне сообщалось о 799 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 52, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 35.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 181 637.

Поправились и выписаны за все время 6,148 пациентов, в том числе 16 804 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 1 444 новых случая, в Петербурге 1318 новых эпизодов. В Московской области - 914, в Свердловской области - 523.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 882 827 случаев коронавирусной инфекции.

Мировым лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 38,75 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 637 244.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32,69 млн. На третьей позиции Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20,72 млн.