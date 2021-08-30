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30 лет назад: хроника последних дней СССР

COVID-заболеваемость в Москве четвертые сутки держится на одном уровне

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более 1,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1 424 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1 444 случаях инфицирования. Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает держаться на одном уровне четвертые сутки подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 50 человек. С начала пандемии скончался 27 401 москвич.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 839 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 444 794 человека.

Накануне сообщалось о 1 789 выписанных и 52 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 30 августа составляет 1 566 376.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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