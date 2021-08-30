Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Роскомнадзор внес страницу сайта Readovka в реестр запрещенной информации

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу ранее заблокированного сайта Readovka.ru по постановлению судебных приставов.

"Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных. Это произошло по иску подмосковных приставов", - сообщается в телеграме онлайн-издания.

Согласно данным универсального сервиса Роскомнадзора (РКН) по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, речь идёт об ограничении доступа к странице сайта Readovka.ru. Сейчас издание работает на ресурсе Readovka.news.

7 июля интернет-издание Readovka временно заблокировало свой сайт в рамках обеспечительных мер, принятых ещё 19 марта 2020 года по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина о защите чести и достоинства, уведомив суд об удалении вызвавшего недовольство парламентария текста. По словам главреда издания Алексея Костылева, публикация о якобы незадекларированном имуществе Саблина, утверждения которой он оспаривал в суде, была удалена, а также был оплачен исполнительный сбор в размере 50 тыс. руб. за отказ заблокировать свой сайт по первому постановлению. По его словам, до тех пор, пока суд не снимет обеспечительные меры, издание обязано их исполнять.

Доступ ограничен по решению Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств №1 подмосковного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) от 19 марта 2020 года в соответствии со статьей 15.1 закона "Об информации", в которой раскрывается порядок ведения Единого реестра запрещённой в РФ информации.

Частью 3 статьи 15.1 ФЗ "Об информации" предусмотрено внесение ресурсов в реестр по постановлению судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распространяемой в интернете и порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

ФССП Readovka

Новости по теме

Новости

Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным для России

Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным для России

Почти 31 млн пенсионеров уже в четверг получат выплату в 10 тыс. руб.

Пандемия коронавируса

В РФ готовятся клинически испытывать вакцину от COVID и гриппа

В РФ готовятся клинически испытывать вакцину от COVID и гриппа

Хинштейн сообщил о нападении на и.о. главы Росимущества Северной Осетии

Пандемия коронавируса

В России зафиксированы 18,3 тыс. новых случаев COVID-19

"Дачную амнистию" продлят до 2031 года

Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу "Эльгаугля" о приоритете на БАМе

"Ростелематике" предложат создать систему весогабарита за 152 млрд рублей

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 августа

Утечка нефтепродуктов произошла у юго-восточного побережья Камчатки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');