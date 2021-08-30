Роскомнадзор внес страницу сайта Readovka в реестр запрещенной информации

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу ранее заблокированного сайта Readovka.ru по постановлению судебных приставов.

"Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных. Это произошло по иску подмосковных приставов", - сообщается в телеграме онлайн-издания.

Согласно данным универсального сервиса Роскомнадзора (РКН) по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, речь идёт об ограничении доступа к странице сайта Readovka.ru. Сейчас издание работает на ресурсе Readovka.news.

7 июля интернет-издание Readovka временно заблокировало свой сайт в рамках обеспечительных мер, принятых ещё 19 марта 2020 года по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина о защите чести и достоинства, уведомив суд об удалении вызвавшего недовольство парламентария текста. По словам главреда издания Алексея Костылева, публикация о якобы незадекларированном имуществе Саблина, утверждения которой он оспаривал в суде, была удалена, а также был оплачен исполнительный сбор в размере 50 тыс. руб. за отказ заблокировать свой сайт по первому постановлению. По его словам, до тех пор, пока суд не снимет обеспечительные меры, издание обязано их исполнять.

Доступ ограничен по решению Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств №1 подмосковного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) от 19 марта 2020 года в соответствии со статьей 15.1 закона "Об информации", в которой раскрывается порядок ведения Единого реестра запрещённой в РФ информации.

Частью 3 статьи 15.1 ФЗ "Об информации" предусмотрено внесение ресурсов в реестр по постановлению судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распространяемой в интернете и порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.