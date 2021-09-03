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Readovka сообщила, что ее сайт разблокирован

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka.ru и исключил его из списка запрещенных в России после удаления семи публикаций, вызвавших претензии ведомства, сообщило издание.

Удалить пришлось материалы о депутате Госдумы Дмитрии Саблине. Издание отметило, что по этим статьям не было никаких судебных исков.

Роскомнадзор 30 августа внес в реестр запрещенной информации страницу сайта Readovka.ru по постановлению судебных приставов.

7 июля интернет-издание сообщило, что временно заблокировало свой сайт в рамках обеспечительных мер, принятых еще 19 марта 2020 года по иску Саблина о защите чести и достоинства. Readovka тогда уведомила суд, что текст, вывавший претензии депутата, удален, и оплатила 50 тысяч рублей исполнительного сбора за отказ заблокировать сайт по первому постановлению.

Как говорил главный редактор издания Алексей Костылев, речь шла о публикации о якобы незадекларированном имуществе Саблина, которую депутат оспорил в суде.

19 марта 2020 года Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств №1 управления ФССП по Подмосковью решило ограничить доступ к странице в соответствии со статьей 15.1 закона "Об информации", в которой раскрывается порядок ведения Единого реестра запрещённой в РФ информации. Часть 3 этой статьи предусматривает внесение в реестр по постановлению судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей честь, достоинство или деловую репутацию.

Readovka Дмитрий Саблин ФССП Госдума Видновский суд Алексей Костылев

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