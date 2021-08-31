Опрос показал, что не менее половины родителей в РФ привились от COVID

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (56%), имеющих детей в возрасте от 18 лет, привились от коронавируса, среди россиян с детьми в возрасте до 17 лет вакцинацию прошел каждый второй (50%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, приступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, среди россиян с детьми в возрасте от 18 лет почти каждый шестой гражданин РФ (17%) планирует пройти вакцинацию от коронавируса, среди российских родителей с детьми до 17 лет включительно хотят вакцинироваться 21%.

Опрос показал, что среди респондентов, у которых возраст старшего из родителей превышает 65 лет, доля привитых составила 52%, еще 17% таких респондентов желают получить вакцину.

По данным SuperJob.ru, среди россиян, не имеющих ни детей, ни родителей, вакцинированы 44% респондентов, привиться хотят 8% таких респондентов.

Опрос был проведен 23-27 августа 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, в 392 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.