Голикова заявила, что в РФ от COVID полностью привиты 38,5 млн человек

Для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать более 90 млн человек

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В России более 45 млн граждан привились первым компонентом вакцины от коронавируса, полностью вакцинировались 38,5 млн человек, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня количество вакцинированных взрослых людей в РФ - 45,4 млн человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 млн - это полностью привитых", - сказала Голикова на марафоне "Новое знание" в пятницу.

"Чтобы не болеть или чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% (вакцинированных - ИФ) - это большая цифра, это чуть более 90 млн человек", - отметила вице-премьер.

По ее словам, то, когда в РФ будет достигнут коллективный иммунитет, - "целиком зависит от нас с вами". "Мы рассчитываем, что это будет осень", - отметила Голикова.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января.