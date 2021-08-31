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Путин подписал указ о выплате 15 тыс. руб. военнослужащим

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим в размере 15 тысяч рублей.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, выплата осуществляется в сентябре 2021 года лицам, являющимся военнослужащими по состоянию на 31 августа текущего года.

Выплата будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении военной службы.

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В документе подчеркивается, что из суммы этой выплаты не производятся удержания на основании приказов командиров, а также на основании исполнительных документов и решений судов.

Указ был подписан 30 августа и вступил в силу со дня подписания.

Другим указом президента аналогичная единовременная денежная выплата - 15 тыс. рублей - назначена проходящим службу в прокуратуре, Следственном комитете, органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, таможенных органах, в войсках Национальной гвардии, а также начальствующему составу Федеральной фельдъегерской связи.

В обоих указах отмечается, что, если единовременная выплата не будет осуществлена в сентябре текущего года, она может быть произведена позднее.

Владимир Путин

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