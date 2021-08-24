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Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей
Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.

Указы "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию" и "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" опубликованы на сайте Кремля.

Первый указ касается получателей пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".

Получить единовременную выплату эти категории пенсионеров смогут в сентябре в органах, которые занимаются их пенсионным обеспечением.

Во втором указе речь идет обо всех остальных пенсионерах.

Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму они должны получить в сентябре через территориальные органы ПФР.

В обоих случаях гражданам не придется подавать заявление на получение этой выплаты, деньги они получат по документам в выплатном или пенсионном деле. Получатели сразу двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом России, получат выплату в территориальном органе ПФР, следует из указов.

Из этой выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Если пенсионер не получил эти деньги в сентябре 2021 года, выплата может быть произведена позднее, говорится в указах.

Путин 22 августа на встрече с единороссами предложил выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Он объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь.

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил на брифинге, что идея выплат принадлежит "Единой России", которая проводила консультации с правительством, но и "были проработки со стороны президента".

Песков подтвердил, что ради этих выплат правительству придется провести работу по балансировке бюджета, но пообещал, что налоги из-за этого повышать не будут. Для этих выплат из бюджета придется взять более 500 млрд рублей, подсчитал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Владимир Путин ПФР Единая Россия

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