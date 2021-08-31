Что произошло за день: вторник, 31 августа

Причина нештатного включения двигателей модуля "Наука", регулярные рейсы в Египет и шесть золотых медалей на Паралимпиаде

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили более 17,8 тыс. случаев COVID-19, это минимальное значение с конца июня, умерли 795 пациентов. Суточная смертность от COVID в Москве снизилась до показателей марта. Случаев нового южноафриканского штамма коронавируса в стране пока не выявили. Между тем в ЕС вакцинировано уже 70% взрослого населения.

- Причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" после его стыковки с МКС стала ошибка персонала, забывшего выключить систему стыковки, говорится в журнале госкорпорации "Роскосмос".

- "Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре. Пока в расписании значатся по одному рейсу в день туда и обратно в каждый из этих городов.

- США могут предоставлять помощь Афганистану через движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в зависимости от дальнейших действий талибов и соблюдения ими обязательств, заявил советник Джо Байдена. Между тем во вторник стало известно, что талибы завершили переговоры по созданию правительства.

- Путин подписал указ о выплате 15 тыс. руб. военнослужащим.

- Шесть золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде во вторник. Обладателями наград высшего достоинства во вторник стали легкоатлеты Владимир Свиридов в толкании ядра, Антон Кулятин в беге на 1500 м, пловцы Андрей Николаев на дистанции 400 м вольным стилем, Валерия Шабалина на 200 м комплексным плаванием, Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова, Владимир Сотников в смешанной эстафете 4х100 м, велогонщик Михаил Асташов в шоссейной гонке с раздельным стартом.

- Сумма трансфера за переход Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" составит 15 млн евро. Выплата будет производиться в течение пяти лет.