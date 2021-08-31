Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: вторник, 31 августа

Причина нештатного включения двигателей модуля "Наука", регулярные рейсы в Египет и шесть золотых медалей на Паралимпиаде

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили более 17,8 тыс. случаев COVID-19, это минимальное значение с конца июня, умерли 795 пациентов. Суточная смертность от COVID в Москве снизилась до показателей марта. Случаев нового южноафриканского штамма коронавируса в стране пока не выявили. Между тем в ЕС вакцинировано уже 70% взрослого населения.

- Причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" после его стыковки с МКС стала ошибка персонала, забывшего выключить систему стыковки, говорится в журнале госкорпорации "Роскосмос".

- "Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре. Пока в расписании значатся по одному рейсу в день туда и обратно в каждый из этих городов.

- США могут предоставлять помощь Афганистану через движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в зависимости от дальнейших действий талибов и соблюдения ими обязательств, заявил советник Джо Байдена. Между тем во вторник стало известно, что талибы завершили переговоры по созданию правительства.

- Путин подписал указ о выплате 15 тыс. руб. военнослужащим.

- Шесть золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде во вторник. Обладателями наград высшего достоинства во вторник стали легкоатлеты Владимир Свиридов в толкании ядра, Антон Кулятин в беге на 1500 м, пловцы Андрей Николаев на дистанции 400 м вольным стилем, Валерия Шабалина на 200 м комплексным плаванием, Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова, Владимир Сотников в смешанной эстафете 4х100 м, велогонщик Михаил Асташов в шоссейной гонке с раздельным стартом.

- Сумма трансфера за переход Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" составит 15 млн евро. Выплата будет производиться в течение пяти лет.

Фотохроника 31 августа

10
Скелет трицератопса возрастом более 66 млн лет будет выставлен на торги аукционного дома в ПарижеВ Мумбаи празднуют день рождения одного из самых популярных индуистских божеств - Кришны. Праздник называется Джанмаштами и является в Индии всенародным.Водяная ящерица в Ботаническом саду Оберна, АвстралияВ Бишкеке прошел парад в честь Дня независимости КиргизииСпасатели в Калифорнии борются с лесным пожаром вблизи популярного среди туристов озера Тахо, огонь подбирается к Лос-АнджелесуПанды Пол и Пит из Берлинского зоопарка отмечают второй день рожденияДвенадцатилетний житель Дакки работает на заводе по переработке железа, БангладешВ Малайзии отметили 64-ю годовщину независимости страныВ Токио прошел седьмой день ПаралимпиадыУраган "Ида" нанес значительный ущерб американскому штату Луизиана, а также привел к гибели как минимум одного человека
Скелет трицератопса возрастом более 66 млн лет будет выставлен на торги аукционного дома в Париже

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ заинтересовалась колумбийским штаммом коронавируса

ВОЗ заинтересовалась колумбийским штаммом коронавируса

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

На пострадавшие от урагана "Ида" штаты США надвигается волна жары

Афганистан во власти талибов

США допустили предоставление помощи Афганистану через талибов

США допустили предоставление помощи Афганистану через талибов

Российских туристов сбил грузовик в Египте

Талибы завершили переговоры по созданию правительства

Талибы завершили переговоры по созданию правительства
Пандемия коронавируса

В ЕС 70% взрослого населения полностью привили от COVID-19

В ЕС 70% взрослого населения полностью привили от COVID-19

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане
Пандемия коронавируса

Свыше 4,51 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 31 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');