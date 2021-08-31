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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минюст предложит запретить списывать соцвыплаты в счет долга

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ подготовит законопроект о запрете списания социальных выплат и пособий в счет погашения долгов, сообщил первый замглавы ведомства Евгений Забарчук.

"Минюстом России совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки", - сказал Забарчук во вторник журналистам.

Он отметил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП), Банк России и Пенсионный фонд РФ "проинформированы об адресной направленности указанных выплат и безусловном исполнении требований законодательства".

Забарчук напомнил, что в настоящее время федеральный закон "Об исполнительном производстве" содержит положение, согласно которому в счет долга не может быть списана единовременная выплата в 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемая в соответствии с указом президента РФ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

Обращение взыскания на них в рамках исполнительных производств не осуществлялось, сказал замминистра.

24 августа президент РФ Владимир Путин заявил на съезде "Единой России", что автоматическое списание банками специальных госвыплат и пособий для граждан в счет погашения долгов недопустимо и новый состав Госдумы сразу после выборов должен принять закон о запрете такой практики.

"Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания специальных выплат и пособий по исполнительному производству", - сказал Путин.

Он напомнил, что указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и в нормативной базе это должным образом не отрегулировано.

"Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", - сказал Путин.

Кроме того, он обратился к руководителям банковских организованной с просьбой "безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, люки в законодательстве".

Минюст РФ Евгений Забарчук Владимир Путин

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