Минтруд начнет выплачивать со 2 августа пособие для подготовки к школе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министерство труда и соцзащиты в соответствии с поручением главы государства со 2 августа начнет выплачивать по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет для подготовки к школе, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Система готова, деньги доведены, в понедельник (2 августа - ИФ) выплатим средства на 17 млн детей", - сообщил Котяков на прошедшей 28 июля встрече с президентом РФ.

"Выплаты смогут получить семьи, в которых растут свыше 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие ребята в возрасте от 18 до 23 лет продолжают обучение в школе, то средства на них будут выплачены", - добавил Котяков.

Он напомнил, что министерство планировало начать осуществлять разовые выплаты на школьников от 6 до 18 лет с 16 августа, но по поручению президента ведомство готово начать единовременные выплаты на две недели раньше срока. По словам министра, средства в размере 204 млрд рублей доведены до Пенсионного фонда РФ, прием заявлений от родителей на выплату для подготовки детей к школе начался 15 июля и продолжится до 1 ноября.

Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил провести единовременную выплату для семей со школьниками и будущими первоклассниками в размере 10 тыс. рублей, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе. Указ о выплатах был подписан президентом 2 июля. Помимо родителей, их могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.