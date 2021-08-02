Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 01.08В России 6 288 677+22 804В мире 197 872 222+506 087
Теннис06:00Микст, Финал  Россия РоссияПодробнееТеннис06:00Мужчины, Финал  Германия РоссияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнее

Минтруд начнет выплачивать со 2 августа пособие для подготовки к школе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министерство труда и соцзащиты в соответствии с поручением главы государства со 2 августа начнет выплачивать по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет для подготовки к школе, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Система готова, деньги доведены, в понедельник (2 августа - ИФ) выплатим средства на 17 млн детей", - сообщил Котяков на прошедшей 28 июля встрече с президентом РФ.

В РоссииПутин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьмиПутин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьмиЧитать подробнее

"Выплаты смогут получить семьи, в которых растут свыше 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие ребята в возрасте от 18 до 23 лет продолжают обучение в школе, то средства на них будут выплачены", - добавил Котяков.

Он напомнил, что министерство планировало начать осуществлять разовые выплаты на школьников от 6 до 18 лет с 16 августа, но по поручению президента ведомство готово начать единовременные выплаты на две недели раньше срока. По словам министра, средства в размере 204 млрд рублей доведены до Пенсионного фонда РФ, прием заявлений от родителей на выплату для подготовки детей к школе начался 15 июля и продолжится до 1 ноября.

Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил провести единовременную выплату для семей со школьниками и будущими первоклассниками в размере 10 тыс. рублей, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе. Указ о выплатах был подписан президентом 2 июля. Помимо родителей, их могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Минтруд Антон Котяков

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 1 августа

Еще три человека умерли в больнице после ЧП на химкомбинате "Каменский"

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

"Роскосмос" показал первое видео с борта модуля "Наука"

"Локомотив" обыграл ЦСКА во втором туре чемпионата России по футболу

Что произошло за день: суббота, 31 июля

В Петербурге обрушилась башня исторической дачи Кривдиной

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

На Сахалине разбился Су-35

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');