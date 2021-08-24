Путин предложил запретить банкам списывать у должников соцвыплаты

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил единороссам сразу после выборов принять закон о запрете банкам автоматически списывать в счет погашения долгов спецвыплаты и пособия, которые поступают должникам. Он сказал это на съезде "Единой России".

В конце июля президент поручил ускорить выплату разовой помощи в размере 10 тысяч рублей семьям со школьниками. На съезде он напомнил об этой выплате и сказал, что большинство ее уже получило. При этом, по его словам, люди жалуются, что банки списывают эти деньги в счет погашения долгов.

"Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты - на детей, на поддержку семьи, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения", - сказал Путин.

В его указах предусмотрена защита специальных и единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и в нормативной базе это должным образом не отрегулировано.

"Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", - потребовал он.

Он также призвал руководителей банков "безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, люки в законодательстве".

22 августа президент предложил единороссам выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Он объяснил, что инфляция в 6,5% съедает накопления и людям нужно помочь.

24 августа он подписал указы о разовых выплатах по 10 тысяч рублей пенсионерам. Из этой выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, говорится в указах.