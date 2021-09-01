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Петербург вновь вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в РФ

Петербург вновь вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в РФ
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки выявлено 18 368 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 790 человек. во вторник сообщалось о 795 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве - 47, в Санкт-Петербурге - 34 и Свердловской области - 33.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 184 014.

Поправились и выписаны уже 6,199 пациентов, в том числе 18 325 за сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. Санкт-Петербург вновь вышел в лидеры по заболеваемости коронавирусом - за минувшие сутки там заболели 1 312 человек. Последний раз аналогичная ситуация была 18 августа - тогда в Санкт-Петербурге было зарегистрировано наибольшее число заражений новой коронавирусной инфекцией (1636 случаев).

На втором месте по заболеваемости столица России - здесь сутки заболели 1229 человек. Выздоровели в Москве 1936 граждан.

В Московской области 543 новых заражения.

С начала пандемии в РФ выявлено 6 937 333 случая коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 01 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
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