Проценко счел, что коронавирус имеет естественное происхождение

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение, люди могут научиться жить с ней с помощью вакцинации, заявил главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

В ходе II марафона "Новое знание", отвечая на вопрос, является коронавирус искусственно созданным или естественным вирусом, он ответил, что по его личному мнению, это "естественная история".

"Если мы исторически вернемся на 200-300 лет назад, то человечество периодически с этими проблемами, под названием эпидемии, пандемии, сталкивалось", - сказал Проценко.

По его словам, люди могут научиться жить с коронавирусом так же, как и с другими вирусами, при помощи вакцинации. "Единственный путь, победим мы его или не победим, мы научимся с ним жить, так же как мы научились жить с полиомиелитом, корью, гриппом, так же мы научимся жить с коронавирусной инфекцией, и ответ для этого есть один - жить вместе, вакцинировавшись", - отметил он.

Ранее гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявлял, что коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение, однако заражение первых людей могло произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения.

В конце августа был опубликован доклад разведки США о происхождении коронавируса. Американское разведывательное сообщество не смогло прийти к единому выводу о происхождении СOVID-19. Эксперты пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, не был создан в качестве биологического оружия и что китайское правительство не знало о вирусе до вспышки в Ухане в конце 2019 года. При этом обе основные версии происхождения коронавируса - о заражении человека от животного и об утечке из лаборатории в Уханьском институте вирусологии - по-прежнему не исключены.

По данным на 1 сентября в России выявлено за минувшие сутки 18 368 случаев коронавирусной инфекции.