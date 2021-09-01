Петербургская школьница попыталась сбежать в Финляндию

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Школьницу из Петербурга и ее подругу задержали на границе России с Финляндией. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Во вторник, 31 августа, в правоохранительные органы обратилась жительница северной столицы с просьбой помочь найти 16-летнюю дочь, ученицу 10 класса школы. По словам родителей, девушка ушла гулять со знакомой из интернета, а позже сообщила, что останется у нее, отказавшись возвращаться домой и назвать адрес нахождения.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что девушки на такси отправились в Финляндию. Вскоре автомобиль со школьницей и ее подругой остановили на границе, о чем сообщили родителям. Несовершеннолетняя уже вернулась домой. Подробностей о судьбе ее спутницы собеседник агентства не привел.