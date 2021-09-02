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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Число пассажиров такси в Москве выросло с 2010 года в 22 раза

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более 1 млн пассажиров в сутки перевозят такси в Москве, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.

МоскваПочти все таксисты Москвы зарегистрировались в системе, отслеживающей время за рулемЧитать подробнее

"Эта цифра с 2010 года выросла в 22 раза", - сказал Пронин в четверг в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Замглавы столичного дептранса добавил, что в Московском регионе работает около 150 тыс. машин такси. Около 70% всех заказов приходится на агрегатор "Яндекс Такси", еще 20% - на "Ситимобил", 6% - на Gett. Остальную долю обслуживают менее распространенные компании. Пик использования такси приходится на утро и вечер.

Москва

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