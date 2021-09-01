Спецкомиссия пока не получила окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по расследованию крушения самолета Ил-112В еще продолжает работать и пока не пришла к окончательному заключению о причинах катастрофы, сообщил председатель комиссии, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Приведенные в статье газеты "Коммерсант" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно. Истинные причины установит комиссия", - сказал он.

1 сентября "Коммерсант", ссылаясь на данные расследования экспертов Минпромторга РФ и Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщил, что причиной крушения Ил-112В в Подмосковье стал пожар двигателя, приведший к обрыву тяги элерона.

"Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона. Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего; сказать друг другу им тоже было нечего, поэтому экипаж погиб молча", - говорится в публикации.

Издание отметило, что причиной трагедии большинство специалистов считает "неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй".