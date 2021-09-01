"Ъ" назвал причины крушения Ил-112В в Подмосковье

Из-за пожара двигателя произошел обрыв тяги элерона, после чего самолет накренился вправо и перевернулся

Сотрудники военной полиции на месте катастрофы самолета Ил-112В Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Катастрофа опытного самолета Ил-112В в Московской области произошла из-за разрушения тяги элерона крыла, сгоревшего при пожаре двигателя. Об этом сообщила в среду газета "Коммерсантъ", ссылаясь на данные расследования экспертов Минпромторга РФ и Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона. Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего; сказать друг другу им тоже было нечего, поэтому экипаж погиб молча", - говорится в публикации.

По данным издания, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар, причины которого пока не выяснены. Экипаж оперативно начал тушить возгорание, однако пенная атака не справилась с огнем, так как обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, а пожар уже перекинулся в крыло.

Летчики Ил-112В заглушили горящий двигатель, нужным образом расположили рули самолета и подобрали режим работы оставшегося двигателя, чтобы направить охваченный огнем самолет к аэродрому вылета для вынужденной посадки, пишет газета.

"Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: "Глуши", затем – "Флюгируй", и тот так же спокойно доложил об исполнении. (...) Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку "сдалась" сама машина", - говорится в статье.

В ней отмечается, что на 45-й секунде после начала пожара идущая внутри тяга элерона (дюралевая трубка на шарнирах, удерживающая правый элерон в опущенном положении) достигла критической температуры, потеряла упругость и "потекла". Из-за разрушения тяги элерона машина начала крениться вправо, перевернулась и рухнула на землю. Последний вираж Ил-112В длился всего три секунды.

"Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали. (...) Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире", - говорится в публикации.

Издание отметило, что причиной трагедии большинство специалистов считает "неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй".

По данным газеты, единственный летный образец Ил-112В успел подняться в воздух 23 раза, совершив при этом 22 посадки. Больше всего претензий специалисты предъявляли к двигателям транспортника ТВ7-117СТ, выпущенным АО "ОДК-Климов".

"Однако, несмотря на все возникшие проблемы, экспериментальный экземпляр решили показать сначала на Международном авиакосмическом салоне (МАКС), прошедшем в июле, а затем – приурочить показ к Международному военно-техническому форуму "Армия-2021", состоявшемуся 22-28 августа. Спешка, как полагают эксперты, и создала условия для катастрофы, но станет ли это мнение официальным выводом комиссии Минпромторга, пока не ясно", - пишет газета.

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа. Президент России Владимир Путин наградил их орденами Мужества посмертно "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники".

Потерпевший крушение самолет состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга РФ, комиссию по расследованию происшествия возглавил замглавы ведомства Олег Бочаров.

Следователи после крушения Ил-112В возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Ил-112В был оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ, выпущенными "ОДК-Климов" (входит в "Ростех"). Аналогичные двигатели установлены на пассажирском Ил-114-300, который пока также проходит испытания. По данным ОАК, на данный момент испытательные полеты Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В.