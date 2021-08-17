После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщила журналистам представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Опытный образец самолета Ил-112В разбился во вторник в районе подмосковной Кубинки. Воздушным судном управлял экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, они погибли.