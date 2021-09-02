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Ростуризм выступил против искусственного регулирования цен на услуги отелей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ценообразование на рынке гостиничных услуг должно происходить в условиях конкуренции и рыночных отношений, Ростуризм против вмешательства в этот процесс, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства" в рамках ВЭФ.

"Ростуризм никогда не поддерживал и не поддерживает какое бы то ни было искусственное регулирование рыночных цен. Есть рынок, есть динамическое ценообразование и государство не должно вмешиваться в рыночные отношения", - сказала Догузова.

Она добавила, что тема цен на услуги отелей была очень актуальна минувшим летом и "факты недобросовестной конкуренции" выявлялись. Некоторые гостиницы завышали цены, но Ростуризм их сразу же "пресекал".

Догузова подчеркнула, что исправить подобную ситуацию возможно только созданием конкурентной среды. В частности, нужно строить больше отелей под федеральными и международными брендами, так как они задают более высокие стандарты качества.

"Никакими другими способами нам эту историю не выправить. Никакое регулирование цен не позволит эти качественные и адекватные в цене-качество продукты выстроить. Поэтому позиция Ростуризма и моя здесь однозначна. Именно поэтому мы все силы бросили не на регулирование цен, а на то, чтобы создать условия для инвестирования в туризм", - добавила Догузова.

ВЭФ Ростуризм Зарина Догузова

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