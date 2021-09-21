Мишустина попросили не вводить регулирование цен в отелях в периоды форумов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Представители туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса попросили правительство не поддерживать подготовленный ФАС России законопроект о регулировании цен в отелях во время крупных международных мероприятий.

Их обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении "Интерфакса". Письмо подписали руководители Российского союза туриндустрии, "Деловой России", Российской гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и отельеров, "Опоры России", РСПП, ТПП, объединений отельеров Татарстана, Крыма, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Иркутской области и других профильных общественных организаций.

ФАС вынесла на общественное обсуждение законопроект, по которому в конкретных городах в периоды проведения крупных международных мероприятий будет запрещено оказывать гостиничные услуги по ценам выше предельных уровней, которые установит государство.

Законопроект обяжет отельеров публиковать данные о предельных ценах в том числе на сайтах гостиниц. За нарушение этого требования их предлагается штрафовать: должностных лиц на суммы до 50 тысяч рублей, ИП и юрлица - до двукратного размера излишне полученной выручки.

В ФАС напомнили, что власти уже ограничивали расценки в отелях во время таких мероприятий, как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020.

Авторы обращения считают, что ограничение цен будет противоречить "рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития".

"В особенности несвоевременно введение регулирования цен на гостиничные услуги во время проведения событийных мероприятий в условиях, когда международный, деловой, конгрессный и ряд других видов туризма находятся в тяжелейшем кризисе в связи с пандемией. К примеру, загрузка отелей Санкт-Петербурга в 2020 году снизилась по сравнению с уровнем 2019 года на 63%, а доходы - на 65%", - говорится в письме.

Ценовое регулирование посредством введения тарифов или их предельного уровня характерно для экономических отношений с участием субъектов естественных монополий, к которым не относятся гостиничные предприятия, напомнили представители бизнеса.

"Так, органы исполнительной власти вправе устанавливать тарифы на теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение. Гостиничный сектор характеризуется отсутствием субъектов естественных монополий, и применение к нему метода регулирования в виде установления, согласования тарифов противоречит принципам антимонопольного законодательства", - говорится в письме.

Соотношение спроса и предложения в период проведения крупных мероприятий, помимо их значимости для участников, определяется уровнем развития гостиничной базы соответствующей категории комфортности и временем проведения, отметили предприниматели.

"Крупные конгрессные мероприятия с большим числом участников проводятся в абсолютном большинстве в городах с высоким предложением услуг размещения в отелях бизнес-класса. Кроме того, крупные деловые форумы, как и торгово-промышленные выставки, как правило, проводятся в низкий туристский сезон. У нас же Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится на пике туристского сезона в период "белых ночей". Исключение также до последнего времени составлял Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ), который проводился в высокий зимний сезон на горнолыжном курорте. В итоге именно ВЭФ и ПМЭФ демонстрируют самые высокие цены на гостиницы при проведении подобного рода международных мероприятий", - говорится в письме.

ФАС объясняет необходимость ограничивать цены в отелях, в первую очередь, тем, что нужно экономить бюджетные деньги, выделяемые на проживание официальных делегаций.

"Однако никаких данных, показывающих, насколько в этой связи увеличиваются расходы бюджета и какую долю в этом увеличении занимает именно рост цен на гостиницы, равно как и анализ последствий принятия данных законопроектов для бизнеса и для бюджета, в представленных документах не содержится", - отмечают предприниматели.

В начале сентября против регулирования цен в отелях высказалась глава Ростуризма Зарина Догузова.