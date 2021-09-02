Японский премьер не будет участвовать в работе ВЭФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга не примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил журналистам генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

"Премьер-министр Японии не будет участвовать. Его выступление с видеообращением также не планируется", - сказал Като.

Он уточнил, что премьер "не получал никаких приглашений для участия в этом форуме".

Накануне японские СМИ со ссылками на МИД Японии сообщали, что Суга был готов лично посетить ВЭФ во Владивостоке, но отказался от этой идеи, поскольку приглашения от российской стороны не поступало.