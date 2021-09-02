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Цифровую студенческую зачетку могут ввести в РФ уже в начале 2022 г.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассчитывает ввести студенческую цифровую зачетку в начале 2022 года, сообщил журналистам в четверг глава ведомства Максут Шадаев.

"Думаю, что в начале года будет приложение для студентов - студенческая цифровая зачетка. Вчера выпустили карту "Пушкинскую" (...) Больше 300 тыс. установок приложения, более 200 тыс. виртуальных карт уже выпущено. Это к вопросу об отказе от бумажных документов, студенчество станет первой большой площадкой", - сказал Шадаев в ходе рабочей поездки в Самару.

"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек.

Максут Шадаев Минцифры

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