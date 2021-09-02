Минцифры планирует внедрить 5G в городах-миллионниках к 2024 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Доступность связи стандарта 5G должна быть обеспечена к 2024 году во всех городах-миллионниках России, заявил студентам Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики глава Минцифры Максут Шадаев.

"5G - это критическая технология. Было принято решение идти по пути создания собственного производства. Безусловно, это накладывает ограничения на темпы распространения, но государству было важнее контролировать эту технологию. Сейчас реализуется большая программа по созданию производства собственного оборудования - "Ростех" показывал действующие прототипы. С точки зрения скорости к 2024 году доступность 5G должна быть обеспечена во всех городах-миллионниках", - сказал он.

Он назвал беспочвенными слухи о вреде 5G.

"Мне кажется, что слухи о вреде мобильной связи были всегда. Могу сказать, что 2/3 обращений граждан просят поставить базовые станции и улучшить качество связи, 1/3 - демонтировать из-за близости и опасений. Но, мне кажется, они беспочвенны. (...) Считаю, что никакого вреда для здоровья она (станция) не приносит. Зачастую граждане боятся установки новых базовых станций в связи с их возможным влиянием на работающие станции. И это заблуждение", - отметил министр.

В июне 2021 года "Ростех" сообщил, что подписал с Минцифры договор, по которому получит субсидию в размере 21,46 млрд рублей сроком до 2024 года для разработки системного проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и обеспечения его серийного выпуска. Соглашение предполагает организацию корпорацией софинансирования проекта в соотношении не менее "один к одному" (суммарно стоимость проекта в "дорожной карте" оценивается в 42,93 млрд рублей).

В соответствии с дорожной картой проекта будет разработано комплексное решение 5G, включающее в себя как базовые станции 5G, так и опорную сеть (ядро сети). Для этого "Ростех" создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции. Кроме того, в России будет подготовлена производственная площадка, способная серийно производить оборудование для сетей 5G.