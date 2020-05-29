"Ростех" предупредил о рисках для развития 5G в РФ из-за урезания госфинансирования на 50%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Развитие сетей пятого поколения мобильной связи 5G в России может существенно замедлиться, если средства, выделенные из бюджета на эти цели на 2020 год, будут урезаны на 50%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы госкорпорации "Ростех", направленные в Минкомсвязи.

Представитель министерства подтвердил изданию получение документа от "Ростеха". В госкорпорации подсчитали, что если субсидии на развитие сетей 5G перенесут на более поздний срок, то к 2024 году она сможет создать не 20 тыс. базовых станций (как было запланировано в дорожной карте сквозной технологии связи пятого поколения), а лишь 5 тыс.

По этой же причине срок разработки опытно-промышленных образцов элементов сети будет перенесен с конца 2021 на конец 2023 - середину 2024 года, предупреждают представители "Ростеха". Планируемое урезание госфинансирования больше всего затронет затронет бюджет, выделенный на развитие связи пятого поколения (сократится на 1,9 млрд руб.) и квантовых сенсоров (на 1,2 млрд руб.), следует из документа госкорпорации.

"Ведомости" со ссылкой на представителя "Ростеха" пишут, что урезать часть статей из национальной программы "Цифровая экономика" предложило правительство. В Минкосвязи изданию уточнили, что работа над корректировкой бюджета федерального проекта пока еще продолжается. Сэкономленные на "Цифровой экономике" средства пойдут на поддержку населения и компаний в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал газете источник, знакомый с планами правительства.

Директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко согласился, что в сложившейся ситуации важно поддержать экономику. Однако также необходимо сохранить финансирование дорожных карт развития цифровых технологий до 2024 года, отметил он. Заместитель гендиректора АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин подтвердил, что рабочая группа "Цифровых технологий" рассматривала предложение сократить бюджет одноименного федерального проекта на 7,2 млрд руб.

Управляющий партнер аналитической компании AC&M Consulting Михаил Алексеев усомнился в целесообразности развития сетей пятого поколения в России в ситуации, когда не решена проблема с выделением частот операторам. Также неясно, когда может начаться строительство таких сетей, указывает он.

В марте "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что выдача разрешения сотовым операторам использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G (т. е. сделать их технологически нейтральными) снова отложена. Причиной переноса решения вопроса о технологической нейтральности частот собеседники издания назвали возражения сразу нескольких ведомств, в том числе ФСБ и "Роскосмоса".