Академик РАН отметил отток научных кадров с Дальнего Востока

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Валентин Сергиенко заявил об оттоке квалифицированных научных кадров из региона.

"Для нас очень остро стоит кадровая проблема. Чтобы мы ни говорили, как бы напряженно мы ни работали, у нас отчетливо сегодня намечается отток квалифицированных кадров с Дальнего Востока. Еще буквально семь лет назад у нас число докторов, работающих в академических институтах, было около 500, сегодня - 390", - сказал Сергиенко на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в пятницу.

По его словам, фиксируется также отток среди кандидатов наук, несмотря на то, что 70% выпускников аспирантуры защищаются уже в первый год.

"Тем не менее, они все уходят из-за того, что существует система оплаты труда ученых в соответствии с региональными нормами. Мы не выдерживаем конкуренции. Сегодня и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других местах уже образовались "колонии" из выпускников федерального университета (ДВФУ - ИФ), Тихоокеанского государственного университета - везде можно встретить наших людей ", - отметил глава ДВО РАН.

Он подчеркнул, что необходимо способствовать закреплению молодежи на Дальнем Востоке.

По мнению Сергиенко, развитие на Дальнем Востоке новых производств, связанных с добычей и переработкой нефти и газа, требует создания специализированного научного института.

"К сожалению, на Дальнем Востоке не была своевременно завершена программа формирования научно-образовательного комплекса, все сохранилось на уровне 1985-1987 годов. С того момента не было создано ни одного нового академического исследовательского института ни по одному из направлений. В то же время на Дальнем Востоке появились новые направления хозяйственной деятельности, здесь появился мощный нефтеуглеродный комплекс, добыча, переработка, здесь будет производство полимеров, других материалов, основой чему будет служить нефть и газ регионов Дальнего Востока", - считает Сергиенко.

По его словам, в структуре академических учреждений региона нет ни одной лаборатории, ни одного института, который бы занимались проблемами нефтегазохимии. ДВО РАН неоднократно поднимало вопрос о создании такого учреждения, добавил он.

Такой институт должен заниматься не только исследованиями в области нефти и газа, но и водородной энергетикой, карбоновыми проектами. Сегодня этими вопросами занимаются отдельные специалисты, они не координируют свою деятельность, сказал академик.

"Надо создавать систему, которая будет вести обработку всей информации в этой области и вносить соответствующие рекомендации, что делать в реальном секторе производства", - сказал Сергиенко.

Ранее председатель ДВО РАН заявлял о недофинансировании науки в регионе. По его словам, финансирование научных исследований в Дальневосточном федеральном округе в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России. Кроме того, институты сталкиваются с проблемой обновления материально-технической базы.