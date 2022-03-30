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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Глава РАН отметил, какие меры позволят остановить отток учёных из России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что "масштабы потерь" Россией ученых большие, остановить отток научных кадров из РФ на фоне санкций может только принятие комплекса мер, включая увеличение финансирования.

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"По большому счету, что можно здесь сделать - это создать условия для развития науки лучше, чем за рубежом. Тогда не поедут. А что еще? Обязательно сейчас нужен комплекс мер для наших ученых, для наших институтов, чтобы этот поток остановить. При чем для ученых как теоретиков, фундаментальщиков, ученых, которые прикладными делами занимаются", - сказал Сергеев на пресс-конференции в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

"Трудно оценить масштабы потерь, я считаю, что они большие. Надо вводить льготы, увеличивать финансирование науки, чтобы кроме престижа были еще нормальные материальные основания", - добавил он.

Сергеев сообщил, что у РАН есть большой комплекс предложений, который представлен в правительство "как можно организовать работу институтов, дать им больше свободы".

"Соревноваться за науку со всем миром тяжело, надо раскрепостить инициативу, креативность ученых, дать им возможность удобно работать в стране", - подчеркнул президент РАН.

После объявления 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным "специальной военной операции" на Украине страны Запада ввели масштабные санкции против России, которые затронули научно-техническое сотрудничество РФ, а также актуализировали тему оттока научных кадров.

РАН Александр Сергеев
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